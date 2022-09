Elezioni: Scotto, 'domani presento esposto contro leghista Di Giulio' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Ci sono tutti gli estremi per denunciare alla magistratura il consigliere municipale della Lega Nord, Alessio Di Giulio, per istigazione all'odio razziale ai sensi della legge Mancino, articolo 604 bis c.p., 'Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa'. Sto preparando un esposto che depositerò presso la magistratura già domani. Nel nostro paese non è ammesso il razzismo, i progrom non possono essere annunciati nemmeno per scherzo, figuriamoci in una campagna elettorale. Esistono leggi chiare a difesa dello stato di diritto e vanno applicate. Ci vediamo in tribunale". Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Ci sono tutti gli estremi per denunciare alla magistratura il consigliere municipale della Lega Nord, Alessio Di, per istigazione all'odio razziale ai sensi della legge Mancino, articolo 604 bis c.p., 'Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa'. Sto preparando unche depositerò presso la magistratura già. Nel nostro paese non è ammesso il razzismo, i progrom non possono essere annunciati nemmeno per scherzo, figuriamoci in una campagna elettorale. Esistono leggi chiare a difesa dello stato di diritto e vanno applicate. Ci vediamo in tribunale". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

alessand_mella : @Arturo_Scotto Frattanto, a pochi giorni dalle elezioni nessuno si è ancora espresso chiaramente sugli assegni di i… - LeonardConforti : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: se avremo fiducia faremo come in Spagna: contratto a tempo indeterminato come bussola e fine dei contrat… - Lorenzo81006783 : @Arturo_Scotto @EnricoLetta @articoloUnoMDP @pdnetwork A 20 giorni dalle elezioni e dopo 10 anni che governano?? ?????? - Maurizi96745767 : @Arturo_Scotto @EnricoLetta @articoloUnoMDP @pdnetwork Davvero? Ma il PD all’epoca non era quello di Bersani? (Elez… - michele_mognato : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: se avremo fiducia faremo come in Spagna: contratto a tempo indeterminato come bussola e fine dei contrat… -