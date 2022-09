Elezioni | scontro sulle sanzioni alla Russia | La Lega si smarca da Meloni

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nella campagna per leresta al centro del dibattito il tema dellecontro laper la guerra in Ucraina. E scoppia la polemica per un video-selfie razzista contro i rom. Salvini ritiene deleterie leper l’economia italiana e fa di questo un tema da campagna per le. Giorgiaevidenzia però che sfilarsi dcoalizione Ue anti Putin causerebbe problemi al nostro Paese. Il segretario del PD, Enrico Letta, chiedeleader di FdI di togliere la fiamma tricolore dal simbolo. Calenda assicura che Azione non farà un’alleanza coi dem: “L’avrei fatta prima. Un Governo di larga coalizione, questo voglio fare Serve un governo di alleanza comune, mi auguro anche con la ...

... la vicenda diventa terreno dipolitico anche tra partito Democratico e il gruppo Cambiamo! del governatore Toti in Regione. Il tutto mentre si scalda la campagna elettorale per le...Calenda, ha rinnovato poi l'invito all'incontro/con gli altri leader per affrontare i temi ... sondaggi alla mano e con leormai imminenti, pensano che possa premiarli di più. Ma la ... Terzo Polo apre la campagna elettorale, si accende lo scontro con il Pd L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, martedì 6 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 sett ...La campagna elettorale di Enrico Letta fa tappa in Sicilia, dove il prossimo 25 settembre si vota anche per il rinnovo della giunta regionale. «Caterina Chinnici è di gran lunga ...