Elezioni, Ronzulli: “Terzo Polo? Nato da due leader ex Pd, finirà dopo voto. L’unico centro moderato è Forza Italia” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il Terzo Polo si scioglierà subito dopo le Elezioni, nata solo per superare il 3%, non ha nulla a che vedere con Forza Italia, il vero centro moderato che porta avanti la ricetta liberale e non è mai stata accomunata alla sinistra. I loro leader sono ex del Partito Democratico, di centro non c’è nulla. Forza Italia non ha peccati originali, non ha fatto cadere il Governo Draghi ma ha cercato di rafForzarlo” così Licia Ronzulli, che oggi insieme agli altri candidati di Forza Italia piemontesi ha presentato il programma per le Elezioni del 25 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Ilsi scioglierà subitole, nata solo per superare il 3%, non ha nulla a che vedere con, il veroche porta avanti la ricetta liberale e non è mai stata accomunata alla sinistra. I lorosono ex del Partito Democratico, dinon c’è nulla.non ha peccati originali, non ha fatto cadere il Governo Draghi ma ha cercato di rafrlo” così Licia, che oggi insieme agli altri candidati dipiemontesi ha presentato il programma per ledel 25 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

katrinyanuo : Ma davvero c è qualcuno che va a votare per la Meloni?per Berlusconi ossia la RONZULLI? Per Salvini? #trumanshow #elezioni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Ronzulli 'Forza Italia non teme il Terzo Polo' - - ledicoladelsud : Elezioni, Ronzulli “Forza Italia non teme il Terzo Polo” - Italpress : regionepuglia Elezioni, Ronzulli “Forza Italia non teme il Terzo Polo” - LaNotifica : Elezioni, Ronzulli “Forza Italia non teme il Terzo Polo” -

Elezioni, Ronzulli "Forza Italia non teme il Terzo Polo" La Sicilia Generazione Z, la carica delle giovani donne pronte a emergere nelle elezioni 2022 Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ... Elezioni 2022, il centro destra pensa ai Ministeri. Le ipotesi per l’Istruzione Si avvicina sempre più il 25 settembre, giorno in cui l'Italia sarà chiamata alle elezioni politiche. I partiti stanno già ipotizzando le eventuali squadre di Governo. Il centro destra, dato per favor ... Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Si avvicina sempre più il 25 settembre, giorno in cui l'Italia sarà chiamata alle elezioni politiche. I partiti stanno già ipotizzando le eventuali squadre di Governo. Il centro destra, dato per favor ...