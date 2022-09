Elezioni: Renzi, 'voto al Pd è dannoso, Letta premier proponeva Job's act ora è trasformato' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Il voto al Pd di Letta più che inutile è dannoso. Letta chiede di abolire la ricchezza, è per il Reddito di cittadinanza anzichè per le politiche per il lavoro. Enrico mi sembra trasformato e mi spiace per lui. Quando era presidente del Consiglio proponeva l'approvazione del Job's act entro l'estate, si è trasformato nell'uomo delle tasse". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Ilal Pd dipiù che inutile èchiede di abolire la ricchezza, è per il Reddito di cittadinanza anzichè per le politiche per il lavoro. Enrico mi sembrae mi spiace per lui. Quando era presidente del Consigliol'approvazione del Job's act entro l'estate, si ènell'uomo delle tasse". Lo ha detto Matteoa Tagadà, su La7.

