Elezioni, Renzi: “Meloni premier non spaventa” (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – Giorgia Meloni premier spaventa? “No. Secondo me la Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l’economia ha bisogno di chi non sfascia i conti”. Sono le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Zona bianca. Poi una battuta su Enrico Letta: “Tutti i giorni ci attacca, un po’ mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito Democratico, era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c’è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle”. Il dibattito in vista delle Elezioni 2022 del 25 settembre negli ultimi giorni si concentra sull’energia e sul caro bollette luce ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – Giorgia? “No. Secondo me lanon attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l’economia ha bisogno di chi non sfascia i conti”. Sono le parole di Matteo, leader di Italia Viva, a Zona bianca. Poi una battuta su Enrico Letta: “Tutti i giorni ci attacca, un po’ mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito Democratico, era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c’è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo punto può cambiare nome e chiamarsi Movimento 5 stelle”. Il dibattito in vista delle2022 del 25 settembre negli ultimi giorni si concentra sull’energia e sul caro bollette luce ...

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - Linkiesta : Arriva un nuovo partito repubblicano, liberale ed europeo per l’Italia Il terzo polo calendian-renziano non è solt… - FrancescoBonif1 : Un’intervista diversa, meno politica e più intima. Buona lettura! - BomprezziMarco : RT @carmelopalma: Il monopartitismo imperfetto di Giorgia ed Enrico. Il rischio dopo il 25 settembre non è che torni il fascismo, o arrivi… - Lopinionista : Elezioni, Renzi: 'Meloni premier non spaventa' -