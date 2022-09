Elezioni, Renzi “Meloni premier non spaventa ma attenti a portafoglio” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Meloni premier spaventa? Molti dicono che viene da una cultura troppo di Destra, si fa riferimento al fatto che c’è la fiamma nel simbolo. Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia, ma al portafoglio…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite a Zona bianca, su Retequattro. “Non è in discussione la democrazia, ma l’economia di questo Paese che ha bisogno di qualcuno che non sfasci i conti. Il Centrodestra ha promesso cose per cento miliardi di euro…”. Una battuta su Enrico Letta: “Tutti i giorni ci attacca, un po’ mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c’è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) “? Molti dicono che viene da una cultura troppo di Destra, si fa riferimento al fatto che c’è la fiamma nel simbolo.non attenta alla libertà e alla democrazia, ma al…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, ospite a Zona bianca, su Retequattro. “Non è in discussione la democrazia, ma l’economia di questo Paese che ha bisogno di qualcuno che non sfasci i conti. Il Centrodestra ha promesso cose per cento miliardi di euro…”. Una battuta su Enrico Letta: “Tutti i giorni ci attacca, un po’ mi spiace. Oggi ha detto che è per il Reddito di cittadinanza e non per il Jobs act. Segnalo che quando il Pd era Partito democratico era per il Jobs act e contro il Reddito di cittadinanza. Da quando c’è Letta il Pd ha cambiato volto, a questo ...

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - FrancescoBonif1 : Un’intervista diversa, meno politica e più intima. Buona lettura! - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - RistagnoAnna : Il monopartito bipopulista è la vera malattia della democrazia italiana - AntonyMarkDj : @EnricoLetta Siete voi del pd che li avete costretti a scappare, mentre accogliete clandestini a migliaia. Letta ma… -