Elezioni: Provenzano, 'Calenda con Meloni al governo? voto per lui è voto a destra' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Prima hanno insultato, oggi Calenda dice che sono pronti addirittura a un governo con Meloni. Come volevasi dimostrare. Ogni voto al #TerzoQuartoPolo è un voto per la destra al governo". Così Peppe Provenzano del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Prima hanno insultato, oggidice che sono pronti addirittura a uncon. Come volevasi dimostrare. Ognial #TerzoQuartoPolo è unper laal". Così Peppedel Pd su twitter.

