Elezioni: 'Oltre il Job's Act', il piano del Pd contro il lavoro povero e precario (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - Uno stipendio in più a fine anno, salario minimo, abolizione degli stage extra curriculari, equo compenso, riforma del Reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti del programma del Pd sul lavoro che va definitivamente Oltre il Job's Act come -sottolinea lo stesso Pd- anticipato dal segretario Enrico Letta già lo scorso maggio. Il pacchetto di misure contro il lavoro povero e precario, sul modello spagnolo, nello specifico sono: uno stipendio in più a fine anno grazie alla riduzione delle tasse sul lavoro; legge contro i “contratti pirata” che riconosce il valore legale, valido per tutti, del salario economico stabilito dai contratti collettivi; salario minimo contrattuale contro il lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - Uno stipendio in più a fine anno, salario minimo, abolizione degli stage extra curriculari, equo compenso, riforma del Reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti del programma del Pd sulche va definitivamenteil Job's Act come -sottolinea lo stesso Pd- anticipato dal segretario Enrico Letta già lo scorso maggio. Il pacchetto di misureil, sul modello spagnolo, nello specifico sono: uno stipendio in più a fine anno grazie alla riduzione delle tasse sul; leggei “contratti pirata” che riconosce il valore legale, valido per tutti, del salario economico stabilito dai contratti collettivi; salario minimo contrattualeil...

