Elezioni, il gas infiamma la politica: Calenda rilancia il nucleare (Di lunedì 5 settembre 2022) All’indomani delle parole di Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia, il prezzo del gas in Europa e in Italia torna a impennarsi a causa del blocco del Nord Stream I, il gasdotto gestito da Gazprom chiuso ufficialmente per dei guasti tecnici. E così la politica italiana torna a infiammarsi. Ieri il leader della Lega, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, aveva detto: “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. Parole che il segretario del Pd Enrico Letta aveva commentato con un eloquente “Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Ma anche dal Terzo Polo era arrivate critiche: “Prima ha minacciato di querelare tutti quelli che lo definiscono filorusso, poi ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) All’indomani delle parole di Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia, il prezzo del gas in Europa e in Italia torna a impennarsi a causa del blocco del Nord Stream I, il gasdotto gestito da Gazprom chiuso ufficialmente per dei guasti tecnici. E così laitaliana torna arsi. Ieri il leader della Lega, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, aveva detto: “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. Parole che il segretario del Pd Enrico Letta aveva commentato con un eloquente “Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Ma anche dal Terzo Polo era arrivate critiche: “Prima ha minacciato di querelare tutti quelli che lo definiscono filorusso, poi ha ...

