Elezioni | Fratoianni | “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari | da ambientalista di sinistra è una figata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Sonoche tanti, tra cuino di ambientalismo,. Più se ne parla meglio è, dadiper me è una”. Da Milano, Nicolacommenta così le ultime dichiarazioni del leader del Movimento 5 stelle che punta a conquistare gli elettori delusi dal centro. Il segretario diItaliana non sembra preoccupato dei sondaggi che danno in crescita il partito di: “Del resto anche noi siamo in crescita e non temo mai quando qualcuno che si professa diriscuote consenso. Va benissimo mettere in campo le idee, poi però serve che i voti in ...