(Di lunedì 5 settembre 2022), 5 set. (Adnkronos) - ''Faremo sicuramente un tavolo, credo sarebbe un', sarebbe finalmente un modo per dimostrare come alle necessità si debba dare una risposta dove nascono.è sicuramente ilpiùe quindi è giusto che qui si possa instaurare unad hoc''. Lo dice il governatore della Lombardia Attilio, a margine di Gastech, sull'idea di undell'Innovazione a

Beverari_M : @Sior_PomoPero @DartJlion @veneto_ Sai che poco tempo fa a Verona comune ci sono state le elezioni? Sai al primo tu… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Fontana: “Noi pronti per ministero Innovazione a Milano“ - FrancescaVanzo : RT @PaoloTosato3: A Cerea alla presentazione dei candidati alle elezioni politiche del 25 Settembre con Lorenzo Fontana, Erika Stefani e Al… - PaoloTosato3 : A Cerea alla presentazione dei candidati alle elezioni politiche del 25 Settembre con Lorenzo Fontana, Erika Stefan… - CrikkioCri : @DiegoFusaro Ammazzare gli anziani mettendo i degenti covid nelle RSA,per far fatturare i propri amichetti del quar… -

Affaritaliani.it

... a cominciare da quelli del Corriere della Sera, il cui direttore Lucianoha peraltro ... Calenda proponendosi di farlo rimanere a Palazzo Chigi anche dopo le, o di farvelo tornare ...... giorno dellepolitiche. L'osservazione più condivisa fra chi ha seguito il dibattito è ... seguito da una domanda del moderatore, il direttore del Corriere della Sera Luciano. Il video ... Elezioni: Fontana, 'ministero a Milano ottima soluzione, città è il polo più avanzato' Milano, 5 set. (Adnkronos) – ”Faremo sicuramente un tavolo, credo sarebbe un’ottima soluzione, sarebbe finalmente un modo per dimostrare come alle necessità si debba dare una risposta dove nascono. Mi ...Dal Pnrr alle tasse, il confronto tra i leader davanti alla platea di Cernobbio. Salvini: punizioni per la Russia, ma difendiamo i nostri lavoratori. Letta: non si può rinegoziare il Pnrr. Calenda: sp ...