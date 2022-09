Elezioni durante il Grande Fratello Vip, cosa succederà ai vipponi che andranno a votare: parla Signorini (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prossimo 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per le Elezioni politiche che decreteranno il nuovo Governo. Gli ultimi sondaggi danno Fratelli d’Italia primo partito con oltre il 24% dei consensi; seguito dal Partito Democratico a quota 22%. Segue la Lega di Matteo Salvini con il 13%; il Movimento 5 Stelle con il 12%; Forza Italia di Silvio Berlusconi all’8%; mentre la coalizione Azione e Italia Viva di Calenda e Renzi chiuderebbe al 5%. Infine ci sarebbero Sinistra Italia ed Europa Verde al 3%; Italexit e +Europa di Emma Bonino al 2% ed i restanti partiti sotto l’1%. Andare a votare è un diritto e un dovere e tutti sono chiamati a farlo, anche i nuovi vipponi di Alfonso Signorini che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip una settimana prima delle ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 settembre 2022) Il prossimo 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per lepolitiche che decreteranno il nuovo Governo. Gli ultimi sondaggi danno Fratelli d’Italia primo partito con oltre il 24% dei consensi; seguito dal Partito Democratico a quota 22%. Segue la Lega di Matteo Salvini con il 13%; il Movimento 5 Stelle con il 12%; Forza Italia di Silvio Berlusconi all’8%; mentre la coalizione Azione e Italia Viva di Calenda e Renzi chiuderebbe al 5%. Infine ci sarebbero Sinistra Italia ed Europa Verde al 3%; Italexit e +Europa di Emma Bonino al 2% ed i restanti partiti sotto l’1%. Andare aè un diritto e un dovere e tutti sono chiamati a farlo, anche i nuovidi Alfonsoche entreranno nella Casa delVip una settimana prima delle ...

