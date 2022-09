Elezioni, Cottarelli: “Ministero dell’innovazione a Milano? Idea non sbagliata”. E risponde a Santanché: “Le regalerò una mappa di Cremona” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Prima di tutto c’è già un ministro che fa queste cose con un suo staff. Io sono sempre cauto nel dire formiamo un nuovo Ministero ma se lo si forma non è sbagliata l’Idea di averlo a Milano che è il centro dell’Italia nell’innovazione“. Così l’economista Carlo Cottarelli durante la presentazione a Milano dei candidati di +Europa, in relazione alla proposta di Matteo Salvini di spostare nel capoluogo lombardo il Ministero dell’innovazione. rispondendo a Daniela Santanchè, “avversaria” di Cottarelli nel collegio uninominale per il Senato di Cremona, che nei giorni scorsi aveva detto all’economista “che mi attacca ogni giorno” di “mettere sul comodino la fotografia di Toninelli perché ha già davanti la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Prima di tutto c’è già un ministro che fa queste cose con un suo staff. Io sono sempre cauto nel dire formiamo un nuovoma se lo si forma non èl’di averlo ache è il centro dell’Italia nell’innovazione“. Così l’economista Carlodurante la presentazione adei candidati di +Europa, in relazione alla proposta di Matteo Salvini di spostare nel capoluogo lombardo ilndo a Daniela Santanchè, “avversaria” dinel collegio uninominale per il Senato di, che nei giorni scorsi aveva detto all’economista “che mi attacca ogni giorno” di “mettere sul comodino la fotografia di Toninelli perché ha già davanti la ...

