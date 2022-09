Elezioni: Conte, 'no condizioni per ritorno con Pd, gettato tutto a mare per agenda Draghi' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Noi crediamo non ci siano le condizioni" per un ritorno dell'alleanza col Pd post voto, "sono stati commessi errori politici gravi, hanno deciso di gettare a mare tutto per un agenda Draghi o per un metodo Draghi. Per me è ancora peggio parlare di un metodo Draghi rispetto a un'agenda che agenda non è, perché non è stato fatto niente". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite della puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Noi crediamo non ci siano le" per undell'alleanza col Pd post voto, "sono stati commessi errori politici gravi, hanno deciso di gettare aper uno per un metodo. Per me è ancora peggio parlare di un metodorispetto a un'chenon è, perché non è stato fatto niente". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite della puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera.

