Elezioni | Conte “Con questi vertici del Pd nessuna possibilità dialogo”

(Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “M5S in rimonta nei sondaggi? La gente che incontro è il vero termometro politico, un risultato buono dei cinquestelle è garanzia di portare in parlamento una forza politica che manterrà le promesse fatte”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Radio Capital. “Un nuovo governo Draghi? Vedo la povertà delle proposte politiche – ha aggiunto – ladi ammucchiate di cartelli elettorali. Condel Pd non c'èdi, noi siamo intransigenti. Idel Pd hanno sacrificato l'agenda progressista in nome di quella di Draghi,qui si invoca un metodo Draghi, fin qui abbiamo sofferto, si andava al consiglio dei ministri senza fare riunioni preventive, si andava ad approvare testi senza discussione ...

petergomezblog : Elezioni, Conte: "Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto" - Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - petergomezblog : Elezioni, Conte: "Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena"

