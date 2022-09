Elezioni: Calenda, 'con Renzi rapporto difficile, non siamo amici ma gli unici a fare politica' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Con Renzi ho avuto un rapporto molto difficile, non ho condiviso alcune sue scelte, spesso sono stato oggetto di attacchi. Ma siamo rimasti gli unici a sostenere l'agenda Draghi e lui ha fatto un passo indietro, un gesto di grande generosità, lasciandomi leader della coalizione. Non è che siamo amici, ma la politica non la fai con gli amici ma con quelli che condividono quello che dici e gli unici a dire che bisogna andare avanti con l'agenda Draghi siamo noi". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Conho avuto unmolto, non ho condiviso alcune sue scelte, spesso sono stato oggetto di attacchi. Marimasti glia sostenere l'agenda Draghi e lui ha fatto un passo indietro, un gesto di grande generosità, lasciandomi leader della coalizione. Non è che, ma lanon la fai con glima con quelli che condividono quello che dici e glia dire che bisogna andare avanti con l'agenda Draghinoi". Lo ha detto Carloa L'aria che tira, su La7.

