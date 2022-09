(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Le donnene devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle città. In dueun esponente di Fi e uno delladimostrano chi sono id'e pulizia etnica, è la destra peggiore di sempre”. Lo scrive sui social Laura, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2, pubblicando idi un candidato dellache instrada avvicina una donna rom dicendole che il 26 settembre sarà cacciata da Firenze e un candidato di Forzache dice che le donne devono essere pagate per fare i lavori domestici 7 giorni su 7.

La festa è poi una vetrina per presentare i candidati del Pd per le imminenti elezioni. Si aprirà ... incontrerà alle 19 le associazioni sportive della provincia insieme ai candidati Paola, ... Elezioni: Boldrini, 'in video Lega e Fi misoginia e razzismo dei talebani d'Italia' Roma, 5 set. (Adnkronos) - Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle città. In due video un esponente di Fi e uno della Lega dimostrano chi sono i talebani d'Italia. Roma, 4 set (Adnkronos) – "Bravo Letta sul Jobs Act che ha prodotto enormi problemi, con la flessibilità si è arrivati alla precarietà diffusa. Lavoro fragile, a chiamata, discontinuo: sono oltre 3 ml ...