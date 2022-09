Elezioni: Berlusconi, “Con Forza Italia non si rischia il sovranismo” (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – “In certi Paesi ha prevalso il sovranismo. Da noi non può accadere perchè ci siamo noi e nella coalizione di centrodestra rappresentiamo i valori della democrazia, siamo testimoni della tradizione liberale europeista, cristiana e atlantica. Anche Weber ha riconosciuto il nostro ruolo e sostenuto che la nostra presenza è rassicurante per l’Europa e siamo onorati di rappresentare il Ppe nel nostro Paese”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a ‘Mattino 5’ su Canale 5. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – “In certi Paesi ha prevalso il. Da noi non può accadere perchè ci siamo noi e nella coalizione di centrodestra rappresentiamo i valori della democrazia, siamo testimoni della tradizione liberale europeista, cristiana e atlantica. Anche Weber ha riconosciuto il nostro ruolo e sostenuto che la nostra presenza è rassicurante per l’Europa e siamo onorati di rappresentare il Ppe nel nostro Paese”. E’ quanto ha detto il leader di, Silvio, a ‘Mattino 5’ su Canale 5. L'articolo L'Opinionista.

