Elezioni | Amendola | ' o l' Europa o Orban | Meloni decida'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni deve scegliere se è quella che arringa il popolo di Vox, l'ultradestra spagnola, che è spesso d'accordo con Marine Le Pen, che auspica la collaborazione con Fidesz, il partito di Viktor Orbán, oppure se è quella che ora prova a rassicurare l'Europa e i mercati". Così Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei e candidato capolista in Basilicata del Partito democratico alla Camera, in un'intervista a Formiche.net. "Quando ci si candida a governare un Paese, la propaganda, le parole urlate servono a poco. Servono serietà e rigore. È in gioco il futuro di tutta l'Italia", aggiunge. "Europeismo e atlantismo sono i pilastri della nostra storia democratica, da affermare con forza maggiore dopo l'aggressione russa nel cuore del continente. Oggi il Pd è l'unica grande forza politica ...

