Elezioni a Latina: Damiano Coletta resta sindaco (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo uno scrutinio lento, con le operazioni andate avanti per tutta la notte, finalmente Latina ha di nuovo un sindaco. I dati, ancora ufficiosi, fanno riferimento a Damiano Coletta: è lui, ancora una volta, il primo cittadino della città. Sfida tra Coletta e Zaccheo A luglio scorso, a distanza di pochi mesi dall’elezione di Coletta come sindaco, il Tar di Latina aveva deciso di annullare il voto in 22 sezioni. Il ricorso era stato presentato contro il risultato del primo turno delle Elezioni di ottobre e portavoce di questo si erano fatti alcuni consiglieri comunali della lista ‘Latina nel cuore‘, convinti che in alcune sezioni elettorali si sarebbero verificate delle irregolarità. Da qui, quindi, la decisione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo uno scrutinio lento, con le operazioni andate avanti per tutta la notte, finalmenteha di nuovo un. I dati, ancora ufficiosi, fanno riferimento a: è lui, ancora una volta, il primo cittadino della città. Sfida trae Zaccheo A luglio scorso, a distanza di pochi mesi dall’elezione dicome, il Tar diaveva deciso di annullare il voto in 22 sezioni. Il ricorso era stato presentato contro il risultato del primo turno delledi ottobre e portavoce di questo si erano fatti alcuni consiglieri comunali della lista ‘nel cuore‘, convinti che in alcune sezioni elettorali si sarebbero verificate delle irregolarità. Da qui, quindi, la decisione di ...

EnricoLetta : Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la no… - martamaccag2 : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… - _dariogagliardo : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… - MartaLeonori : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… - loris30999 : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… -