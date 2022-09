Elezioni 2022, sondaggi politici: FdI resta primo partito, cala coalizione Centrodestra (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, mentre la coalizione di Centrodestra arretra rispetto alla scorsa settimana. Questo quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Più in dettaglio, FdI resta primo sul podio al 24,2% (24,1% nella precedente rilevazione), seguito dal PD al 21,9% (22,3%). La Lega registra un 13,5% (13,8%) mentre il M5S ottiene il 12,1% (11,1%). FI è all’8,1% (8,7%); Azione/Italia Viva 5,2% (5,3%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,5% (3,2%); ItalExit al 2,6% (2,5%); +Europa al 2,2% (2,9%); Noi Moderati all’1,5% (1,9%); Impegno Civico è allo 0,9% (0,7%). Mentre la quota di indecisi e astenuti cresce al 42% dal 38,8%. Come detto, la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ancoranelle intenzioni di voto degli italiani, mentre ladiarretra rispetto alla scorsa settimana. Questo quanto emerge dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Più in dettaglio, FdIsul podio al 24,2% (24,1% nella precedente rilevazione), seguito dal PD al 21,9% (22,3%). La Lega registra un 13,5% (13,8%) mentre il M5S ottiene il 12,1% (11,1%). FI è all’8,1% (8,7%); Azione/Italia Viva 5,2% (5,3%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,5% (3,2%); ItalExit al 2,6% (2,5%); +Europa al 2,2% (2,9%); Noi Moderati all’1,5% (1,9%); Impegno Civico è allo 0,9% (0,7%). Mentre la quota di indecisi e astenuti cresce al 42% dal 38,8%. Come detto, la ...

