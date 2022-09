Elezioni 2022, Renzi: “Reddito cittadinanza non funziona” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi vogliono tutti abolire o modificare il Reddito di cittadinanza, perché non funziona”. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi un video su Tiktok. “Qual è l’alternativa? Il jobs act, 1 milione 300 mila posti di lavoro, industria 4.0, gli interventi a favore di chi assume, l’Ace, e l’Irap costo del lavoro. Tutte misure concrete. Però – aggiunge l’ex premier – quando andate a votare, se pensate al Reddito di cittadinanza, ricordatevi che la destra ha Salvini, che ha votato il Reddito, che la sinistra ha Di Maio, che voluto il Reddito, e poi ci sono i 5 Stelle con Conte, padre del Reddito. E poi ci siamo noi con Calenda, gli unici ad avere un’idea diversa, un’idea di un’Italia sul serio”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi vogliono tutti abolire o modificare ildi, perché non”. Lo afferma il leader di Italia viva Matteoun video su Tiktok. “Qual è l’alternativa? Il jobs act, 1 milione 300 mila posti di lavoro, industria 4.0, gli interventi a favore di chi assume, l’Ace, e l’Irap costo del lavoro. Tutte misure concrete. Però – aggiunge l’ex premier – quando andate a votare, se pensate aldi, ricordatevi che la destra ha Salvini, che ha votato il, che la sinistra ha Di Maio, che voluto il, e poi ci sono i 5 Stelle con Conte, padre del. E poi ci siamo noi con Calenda, gli unici ad avere un’idea diversa, un’idea di un’Italia sul serio”. L'articolo ...

