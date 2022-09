Elezioni 2022, l’esperto: “Fiamma sì o no nel simbolo? Per Meloni è partita win-win” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – La Fiamma tricolore non si spegne nel simbolo di Fratelli d’Italia e non si spengono le polemiche per la sua presenza nelle schede elettorali che gli italiani riceveranno ai seggi il 25 settembre. “La Fiamma sicuramente sarà dove gli italiani barreranno il voto, visto che i simboli sono stati depositati a metà agosto e non si possono più cambiare”, spiega in una intervista all’AdnKronos Gabriele Maestri, costituzionalista e esperto di diritto dei partiti. “Il partito guidato da Giorgia Meloni si presenterà così alle Elezioni, poi toccherà al gruppo dirigente decidere cosa fare. Potrebbe scegliere di mantenere la Fiamma, segno identitario per quell’area politica e magari votato anche da varie persone che non vi si riconoscono in pieno, oppure potrebbe archiviarlo una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Latricolore non si spegne neldi Fratelli d’Italia e non si spengono le polemiche per la sua presenza nelle schede elettorali che gli italiani riceveranno ai seggi il 25 settembre. “Lasicuramente sarà dove gli italiani barreranno il voto, visto che i simboli sono stati depositati a metà agosto e non si possono più cambiare”, spiega in una intervista all’AdnKronos Gabriele Maestri, costituzionalista e esperto di diritto dei partiti. “Il partito guidato da Giorgiasi presenterà così alle, poi toccherà al gruppo dirigente decidere cosa fare. Potrebbe scegliere di mantenere la, segno identitario per quell’area politica e magari votato anche da varie persone che non vi si riconoscono in pieno, oppure potrebbe archiviarlo una ...

