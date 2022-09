Elezioni 2022, Gelmini a Fascina: “Sempre leali, ma non siamo serve” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo state Sempre leali ma non siamo serve”. Così a Sky Tg24 Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Azione, replica a Marta Fascina, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi. “siamo donne libere e di fronte alla caduta del governo Draghi e a una deriva sovranista e populista che Forza Italia ha intrapreso e che è sotto gli occhi di tutti, io e Mara Carfagna, come tanti altri parlamentari ed esponenti del territorio, abbiamo fatto la scelta di non concorrere e di non condividere quella responsabilità”, ha sottolineato. “Non rinnego nulla di quello che è stato in Forza Italia ma non mi riconosco nell’ultima stagione di questo partito perché c’è stata una deriva a destra, uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noistatema non”. Così a Sky Tg24 Mariastella, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Azione, replica a Marta, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi. “donne libere e di fronte alla caduta del governo Draghi e a una deriva sovranista e populista che Forza Italia ha intrapreso e che è sotto gli occhi di tutti, io e Mara Carfagna, come tanti altri parlamentari ed esponenti del territorio, abbiamo fatto la scelta di non concorrere e di non condividere quella responsabilità”, ha sottolineato. “Non rinnego nulla di quello che è stato in Forza Italia ma non mi riconosco nell’ultima stagione di questo partito perché c’è stata una deriva a destra, uno ...

