Elezioni 2022 | Fascina | “Berlusconi ha fatto finire Guerra Fredda”

(Adnkronos) – "Mi risulta davvero difficile individuare un ordine di importanza tra gli innumerevoli successi ottenuti dal presidente Berlusconi nella sua veste di politico". Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Libero' snocciola gli obiettivi centrati dal leader del partito: "Aumento delle pensioni minime, abolizione dell'Ici sulla prima casa, accordo Nato-Russia a Pratica di Mare, che ha posto di fatto fine alla Guerra Fredda, riduzione drastica dell'immigrazione clandestina attraverso accordi con i Paesi del Nord Africa, riduzione della pressione fiscale sotto il 40% (mentre oggi supera il 43%), divieto di fumo nei locali pubblici, abolizione della leva obbligatoria. Potrei continuare a lungo… Il nostro presidente ha ...

