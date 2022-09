Elezioni 2022, Calenda: “Obiettivo 19%. Mai con Meloni” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Elezioni politiche, “che Obiettivo mi do? Il 19%, quello che ho preso a Roma” nelle Elezioni comunali. Così Carlo Calenda a Isoradio a proposito dell’appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre. “Per me è un auspicio. I sondaggi ci danno in forte crescita e questo mi fa piacere”. Dalla platea di Cernobbio “c’era una arrabbiatura, fatemela dire così” sul fatto che “Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere Draghi”. Meloni – “Un governo con Meloni? Ma quando mai. Anche perché sarebbe un controsenso a quanto fatto finora. Io ho detto una cosa diversa: se io fossi Giorgia Meloni che non ho grande esperienza, direi meglio andare avanti con Draghi. Non lo farai mai, amen”. Questa mattina, parlando con Rtl 102.5, Calenda aveva ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) –politiche, “chemi do? Il 19%, quello che ho preso a Roma” nellecomunali. Così Carloa Isoradio a proposito dell’appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre. “Per me è un auspicio. I sondaggi ci danno in forte crescita e questo mi fa piacere”. Dalla platea di Cernobbio “c’era una arrabbiatura, fatemela dire così” sul fatto che “Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere Draghi”.– “Un governo con? Ma quando mai. Anche perché sarebbe un controsenso a quanto fatto finora. Io ho detto una cosa diversa: se io fossi Giorgiache non ho grande esperienza, direi meglio andare avanti con Draghi. Non lo farai mai, amen”. Questa mattina, parlando con Rtl 102.5,aveva ...

