Elezioni 2022 | Berlusconi | “Pensione 1000 euro anche a mamme senza contributi”

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo portare tutte le pensioni a mille, e a chi non ha pagato i, chi ha lavorato in casa, lee le nonne, vogliamo darea loro mille”. Lo dice Silvio, ospite di Mattino 5, su Canale 5 che poi sul reddito di cittadinanza aggiunge: “Ci sono troppi poveri, sono un italiano su 4, in povertà assoluta 4milioni 750mila e devono essere aiutati. Il reddito è assolutamente doveroso da parte dello Stato”. “Ma ad alcuni giovani, pare il 25% dei nostri giovani, hanno permesso di stare sul divano, a loro dobbiamo offrire una possibilità di lavoro, pensiamo di intervenire sui costi di una azienda che deve assumere. Le aziende che assumeranno giovani avranno come costo solo i soldi che entreranno nelle tasche del neo-assunto”.” Altra ...

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - LaStampa : Cernobbio, tutti contro Salvini su revoca sanzioni alla Russia: 'Campagna irresponsabile' - sabribri1977 : RT @ImolaOggi: Letta: 'il #Pd è un partito che se vince governa' ?? (il Pd è il partito che è al governo da 11 anni senza aver mai vinto le… - v3rd3acqua : RT @viaggrego: #Zaia confessa: “Il #Covid ha una #Bassa #Mortalità. Noi lo #sapevamo dal #primo #Giorno” (#VIDEO)! E lo dici a noi? e sopra… -

L'Indro

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...