Elena D'Amario cambia look: "Come mi stanno?", l'acconciatura che divide le sue fan (Di lunedì 5 settembre 2022) Elena D'Amario è una delle ballerine professioniste di Amici ed è una bellissima donna. Per questa estate ha deciso di fare un cambiamento drastico al suo look. Ha optato per un taglio davvero sconvolgente. Stenterete a riconoscerla. Di certo in molti ricorderanno che Amici è dalla sua prima edizione uno dei talent più seguiti della televisione. Maria De Filippi è riuscita a mettere insieme uno spettacolo che offre non solo intrattenimento per tutte le età ma anche una grandissima opportunità per tutti coloro che sono riusciti ad entrare nella scuola. Nel corso degli anni la trasmissione della Mediaset ha raccolto decine di talenti che hanno fatto breccia nel cuore degli italiani. Una di questi talenti è di certo Elena D'Amario. L'ultimo anno per la ballerina è stato molto ...

