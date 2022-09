Ecco gli effetti delle sanzioni contro la Russia, il dossier riservato del Cremlino: «Fuori dalla crisi solo nel 2030» (Di lunedì 5 settembre 2022) L’economia russa potrebbe affrontare una recessione tale che potrebbe tornare al livello pre-guerra «solo alla fine del decennio, o più tardi». Ad affermalo è Bloomberg, che è riuscito a visionare un rapporto interno preparato per il governo e destinato alla riunione a porte chiuse dello scorso 30 agosto degli alti funzionari russi. il documento è il risultato di mesi di lavoro di esperti che stanno cercando di valutare il reale impatto che le sanzioni e l’isolamento economico avranno sulla Russia. Quello che emerge è un quadro che può assumere tinte diverse a seconda di come accelererà la contrazione economica. La prima viene definita «inerziale» e prevede che l’economia russa toccherà il fondo il prossimo anno scendendo dell’8,3% rispetto al 2021. La seconda, o «stress», fissa il minimo all’11,9% nel 2024. In tutte le proiezioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) L’economia russa potrebbe affrontare una recessione tale che potrebbe tornare al livello pre-guerra «alla fine del decennio, o più tardi». Ad affermalo è Bloomberg, che è riuscito a visionare un rapporto interno preparato per il governo e destinato alla riunione a porte chiuse dello scorso 30 agosto degli alti funzionari russi. il documento è il risultato di mesi di lavoro di esperti che stanno cercando di valutare il reale impatto che lee l’isolamento economico avranno sulla. Quello che emerge è un quadro che può assumere tinte diverse a seconda di come accelererà la contrazione economica. La prima viene definita «inerziale» e prevede che l’economia russa toccherà il fondo il prossimo anno scendendo dell’8,3% rispetto al 2021. La seconda, o «stress», fissa il minimo all’11,9% nel 2024. In tutte le proiezioni ...

