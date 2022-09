"Ecco chi farà il premier". La mossa del centrodestra (Di lunedì 5 settembre 2022) Con l'avvicinarsi del voto del 25 settembre, si intensificano i pronostici sul nome del prossimo premier: Silvio Berlusconi ha le idee molto chiare in merito Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Con l'avvicinarsi del voto del 25 settembre, si intensificano i pronostici sul nome del prossimo: Silvio Berlusconi ha le idee molto chiare in merito

NicolaPorro : 'Come si può essere così ipocriti da occultare con vere e proprio fake news la realtà storica?'?? #gas #Russia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieD | Il @CataniaSSD sta per chiudere per uno dei talenti del @FCBayern: in arrivo #Salah. Ecco… - DiMarzio : .@ManUtd: ecco #Antony. La favela a San Paolo, l'autobus per lo Stadio Morumbi e ora il Teatro dei sogni. La sua st… - G_Bonura : @vitovito63 @DiegoFusaro Caspita allora corra ad avvisare chi di dovere che l'esercito russo per sbaglio ha sconfin… - livelifeVale : RT @Antoniopellec13: “Mio padre è il mio eroe, lui mi ha sempre salvato, era sempre presente quando stavo per distruggere tutto”. Questa è… -