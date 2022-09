“È necessario”. Papa Francesco, ancora problemi di salute: i medici bloccano il pontefice (Di lunedì 5 settembre 2022) In un’intervista rilasciata a Tvi/Cnn Portogallo, di cui sono stati diffusi degli stralci, Papa Francesco ha parlato di cosa lo attende nei prossimi mesi. Il pontefice ha assicurato che non farà nessun altro viaggio almeno fino alla sua visita in Kazakhstan, prevista dal 13 al 15 settembre. E che, purtroppo, una sua visita in Ucraina o in Russia non è per ora in agenda. “La visita è nell’aria. ancora non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo”. Il motivo dello stop è legato alla sua salute. “Ora non posso andare perché dopo la trasferta in Canada il recupero del ginocchio si è un pò risentito e il medico me lo ha proibito: ‘Non puoi andare in Kazakhstan’. Ma mi sono tenuto in contatto, per telefono… E faccio quello che posso. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) In un’intervista rilasciata a Tvi/Cnn Portogallo, di cui sono stati diffusi degli stralci,ha parlato di cosa lo attende nei prossimi mesi. Ilha assicurato che non farà nessun altro viaggio almeno fino alla sua visita in Kazakhstan, prevista dal 13 al 15 settembre. E che, purtroppo, una sua visita in Ucraina o in Russia non è per ora in agenda. “La visita è nell’aria.non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo”. Il motivo dello stop è legato alla sua. “Ora non posso andare perché dopo la trasferta in Canada il recupero del ginocchio si è un pò risentito e il medico me lo ha proibito: ‘Non puoi andare in Kazakhstan’. Ma mi sono tenuto in contatto, per telefono… E faccio quello che posso. E ...

BegalliSabrina : RT @antoniolampare8: @a_meluzzi La storia continua, e tutto comincia ad avverarsi, Per i credenti e per i non credenti,!..il secondo finto… - antoniolampare8 : @a_meluzzi La storia continua, e tutto comincia ad avverarsi, Per i credenti e per i non credenti,!..il secondo fin… - Andrea_D74 : Come disse il vero Papa, è necessario difendere il diritto di rimanere nella propria terra prima del diritto ad emi… - disabledtwo : @rickysissy @Iperbole_ Certo capisco che vivendo nella società in cui viviamo il dubbio che io minore sia esposto è… - medicojunghiano : RT @marco_talluri: Il messaggio di Papa Francesco nel quale invita tutti ad agire con decisione perchè stiamo arrivando ad 'un punto di rot… -