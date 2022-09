È morto Rosario Marrone, l’amore grande di Emma per papà (Di lunedì 5 settembre 2022) È morto Rosario Marrone, il padre di Emma. A confermare la scomparsa è arrivato un comunicato del Comune di Aradeo (Lecce) – luogo d’origine della famiglia – e un post condiviso su Instagram dalla cantante che, con poche parole, piene di dolore, ha salutato il suo papà. “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“, si legge a corredo della foto. Emma Marrone era molto legata a Rosario, che le aveva trasmesso la passione per la musica, spingendola a intraprendere questa carriera. La accompagnava spesso durante le sue esibizioni; ogni tanto suonava con lei sul palco. La cantante era legata al padre da un amore profondo: lo testimoniano anche i numerosi post sui social. ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) È, il padre di. A confermare la scomparsa è arrivato un comunicato del Comune di Aradeo (Lecce) – luogo d’origine della famiglia – e un post condiviso su Instagram dalla cantante che, con poche parole, piene di dolore, ha salutato il suo. “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“, si legge a corredo della foto.era molto legata a, che le aveva trasmesso la passione per la musica, spingendola a intraprendere questa carriera. La accompagnava spesso durante le sue esibizioni; ogni tanto suonava con lei sul palco. La cantante era legata al padre da un amore profondo: lo testimoniano anche i numerosi post sui social. ...

Quellochetutti1 : #stefanodemartino saluta il papà di #EmmaMarrone ?? Ecco le sue parole dopo la scomparsa ?? - baffalo27 : RT @fanpage: Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - direpuntoit : Lutto per Emma Marrone. La cantante in un post dice addio al papà Rosario: 'Ti amo e ti amerò per sempre'. - Mariyac76002849 : Gravissimo lutto per Emma Marrone: è morto a 66 anni il papà Rosario - sissiari : RT @rtl1025: ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @Ma… -