“È arrivata a casa sua”. Totti e Ilary Blasi: la scoperta, il momento più delicato è questo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il gossip dell’estate continua a regalare nuovi particolari. Si tratta della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quella che sembrava una coppia inossidabile si è sfaldata ed è bastato un comunicato stampa per far crollare tutto. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, i due si sono detti addio e da quel momento è iniziata la caccia per capire i motivi della separazione. Sostanzialmente il gossip su di loro non ha mai mollato la presa. Le ultime notizie riguardano il messaggio vocale che l’ex capitano della Roma avrebbe inviato ad Alex Nuccetelli, l’uomo che li ha fatti conoscere. “Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Il gossip dell’estate continua a regalare nuovi particolari. Si tratta della separazione tra Francesco. Quella che sembrava una coppia inossidabile si è sfaldata ed è bastato un comunicato stampa per far crollare tutto. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, i due si sono detti addio e da quelè iniziata la caccia per capire i motivi della separazione. Sostanzialmente il gossip su di loro non ha mai mollato la presa. Le ultime notizie riguardano il messaggio vocale che l’ex capitano della Roma avrebbe inviato ad Alex Nuccetelli, l’uomo che li ha fatti conoscere. “Lo sai, per me guai a chi mi tocca, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto ...

