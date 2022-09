Due evasi stanno seminando il terrore in Canada

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 settembre 2022) E’ in corso una gigantesca caccia all'uomo in, dopo che 10 persone sono state uccise e almeno altre 15 sono rimaste ferite in una serie di accoltellamenti in alcune remote e isolate comunità del Saskatchewan, una provincia centrale del Paese. Almeno altre 15 persone sono rimasti feriti nella follia omicida, con la polizia che ha esortato i residenti a essere estremamente vigili mentre conducono un'operazione di ricerca in una delle regioni più grandi e remote del. Quando è arrivata la notizia degli accoltellamenti, è stato inviato “un avviso di persona pericolosa” a tutti i telefoni cellulari delle province di Saskatchewan, Manitoba e Alberta, un'enorme regione grande quasi la metà dell'Europa. Lo stato di emergenza è stato dichiarato nella James Smith Cree Nation, una comunità di circa 2.000 residenti a nord-est del villaggio di Weldon, ...