Ducati e Lenovo, squadra che vince non si cambia (Di lunedì 5 settembre 2022) Ducati e Lenovo sono uscite vittoriose dall'ultimo weekend della MotoGP, dove a Misano Pecco Bagnaia ha inanellato la quarta vittoria consecutiva con la GP22 rossa del team ufficiale, seguito a pochi millesimi da Enea Bastianini in sella alla GP21 del team Gresini. Ma quello tra Ducati e Lenovo è un rapporto tutto da raccontare, considerato il peso che ha sui grandi risultati delle motociclette di Borgo Panigale. Tutto è iniziato nel 2018 con la tecnologia HPC (High-Performance Computing) basata sui server ThinkSystem SD530, SR630 e SR650 di Lenovo, con cui Ducati ha potuto semplificare e accelerare l’analisi dei dati relativi all’aerodinamica, alla fluidodinamica e agli stress test. «Nel 2018 ci rendemmo conto che non era più sufficiente realizzare il motore più potente o avere i ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022)sono uscite vittoriose dall'ultimo weekend della MotoGP, dove a Misano Pecco Bagnaia ha inanellato la quarta vittoria consecutiva con la GP22 rossa del team ufficiale, seguito a pochi millesimi da Enea Bastianini in sella alla GP21 del team Gresini. Ma quello traè un rapporto tutto da raccontare, considerato il peso che ha sui grandi risultati delle motociclette di Borgo Panigale. Tutto è iniziato nel 2018 con la tecnologia HPC (High-Performance Computing) basata sui server ThinkSystem SD530, SR630 e SR650 di, con cuiha potuto semplificare e accelerare l’analisi dei dati relativi all’aerodinamica, alla fluidodinamica e agli stress test. «Nel 2018 ci rendemmo conto che non era più sufficiente realizzare il motore più potente o avere i ...

