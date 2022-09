Dopo Napoli-Liverpool, cinque corse straordinarie della metropolitana (linea 2) (Di lunedì 5 settembre 2022) A Napoli l’apertura della metropolitana al termine della partita di calcio è una notizia. Quel che altrove sarebbe la normalità, da noi merita comunicati per annunciare la novità. E così Trenitalia comunica che mercoledì, al termine di Napoli-Liverpool di Champions, saranno garantite cinque corse straordinarie della linea 2 della metropolitana (quella Gianturco-Pozzuoli). Trenitalia specifica che la richiesta è arrivata dalla Regione Campania. Una volta terminata la partita (che comincia alle 21, quindi terminerà poco prima delle 23) saranno garantite cinque corse straordinarie. Gli orari non sono proprio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Al’aperturaal terminepartita di calcio è una notizia. Quel che altrove sarebbe la normalità, da noi merita comunicati per annunciare la novità. E così Trenitalia comunica che mercoledì, al termine didi Champions, saranno garantite(quella Gianturco-Pozzuoli). Trenitalia specifica che la richiesta è arrivata dalla Regione Campania. Una volta terminata la partita (che comincia alle 21, quindi terminerà poco prima delle 23) saranno garantite. Gli orari non sono proprio ...

