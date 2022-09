Dopo il video con la mendicante rom, il leghista Di Giulio prova a difendersi: «Mi ha molestato, non sono razzista: la mia ragazza è nigeriana» (Di lunedì 5 settembre 2022) «Io razzista? La mia ragazza è nigeriana». Vuole chiudere in fretta la polemica nata intorno al suo video nel quale ha ripreso una donna di etnia rom intenta a mendicare. «Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più», diceva Alessio Di Giulio, consigliere della Lega al Quartiere 3 di Firenze. Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24, dice: «Non mi sembra di aver usato tutta questa maleducazione, era fatto in maniera scherzosa, pure lei rideva». Poi Di Giulio racconta la sua versione: «Ero in piazza della Signoria a prendere un aperitivo con la mia fidanzata». A quel punto, la mendicante «ci ha inseguito fino a via Calzaiuoli. Lei «voleva i soldi, mi ha molestato, l’accattonaggio è illegale e io ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) «Io? La mia». Vuole chiudere in fretta la polemica nata intorno al suonel quale ha ripreso una donna di etnia rom intenta a mendicare. «Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più», diceva Alessio Di, consigliere della Lega al Quartiere 3 di Firenze. Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24, dice: «Non mi sembra di aver usato tutta questa maleducazione, era fatto in maniera scherzosa, pure lei rideva». Poi Diracconta la sua versione: «Ero in piazza della Signoria a prendere un aperitivo con la mia fidanzata». A quel punto, la«ci ha inseguito fino a via Calzaiuoli. Lei «voleva i soldi, mi ha, l’accattonaggio è illegale e io ...

tancredipalmeri : Devo fare ammenda: è stato Tonali a buttare una palla in campo con azione in corso per interromperla, non uno stewa… - matteorenzi : Enrico Letta è ossessionato da noi: ogni giorno un attacco. Oggi ha detto che lui, Di Maio e Fratoianni archivieran… - gippu1 : Verso #MonzaAtalanta e #PSGJuventus, uno dei momenti più random del calcio italiano anni 90: in Pescara-Monza del 1… - bettadigiulio : RT @JamesLucasIT: Gli scienziati hanno pompato svariate tonnellate di cemento in un formicaio abbandonato per tre giorni e, dopo settimane… - rtamacc : RT @AMIN1908_: Dopo secoli un nostro gol nella intro .. e che gol #Toro -