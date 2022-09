Don’t Worry Darling, Harry Styles e Florence Pugh nel trailer del film portato da Olivia Wilde a Venezia79 (Di lunedì 5 settembre 2022) Don’t Worry Darling, Harry Styles e Florence Pugh nel trailer e nelle foto del thriller psicologico portato da Olivia Wilde a Venezia79 Presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia, ecco il trailer e le foto di Don’t Worry Darling (qui la conferenza stampa con il cast e la regista), diretto da Olivia Wilde (“Booksmart”) e interpretato da Florence Pugh (nominata all’Oscar per “Piccole donne”), Harry Styles (“Dunkirk”), Gemma Chan (“Crazy & Rich “), KiKi Layne (“The Old ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 5 settembre 2022)nele nelle foto del thriller psicologicodaPresentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia, ecco ile le foto di(qui la conferenza stampa con il cast e la regista), diretto da(“Booksmart”) e interpretato da(nominata all’Oscar per “Piccole donne”),(“Dunkirk”), Gemma Chan (“Crazy & Rich “), KiKi Layne (“The Old ...

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - raimovie : In conferenza per DON'T WORRY DARLING (Fuori Concorso) Chris Pine e @gemma_chan #Venezia79 - raimovie : Alle 18:30 #redcarpet del Premio Campari Passion for a film ad Arianne Phillips per 'Don't Worry Darling' in dirett… - zia_harolda : RT @HSHQIta: Harry questa sera in Sala Grande prima della proiezione di Don’t Worry Darling! #Venezia79 Un ringraziamento a @FEELSL1KEHOM… - ehiaguilera : RT @Iperborea_: E comunque la cosa più divertente è che il film si chiami Don't worry darling e contenga comunque tutti questi drama, con m… -