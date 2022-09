Donna italiana aggredita alla fermata del bus nel centro di Roma: straniero fermato per stupro (Di lunedì 5 settembre 2022) Una quarantenne a Roma, in via Barberini, è stata aggredita da un uomo di origini indiane che le è saltata addosso il 30 agosto scorso verso le 20 di sera. Lo riporta il quotidiano “Leggo“. La Donna stava passeggiando quando l’uomo si è scaraventato su di lei e ha iniziato a stringerla a sé. La Donna ha cercato ripetutamente di divincolarsi e grazie alle sue urla è stata salvata da alcuni turisti che stavano aspettando che passasse l’autobus. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che sono riusciti a trovare il responsabile nascosto poco lontano da lì e a portarlo in caserma con l’accusa di violenza sessuale. Non solo la Donna aggredita nel centro di Roma: FdI sul suk di stazione Termini “Sono anni che assistiamo allo scempio quotidiano: la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Una quarantenne a, in via Barberini, è statada un uomo di origini indiane che le è saltata addosso il 30 agosto scorso verso le 20 di sera. Lo riporta il quotidiano “Leggo“. Lastava passeggiando quando l’uomo si è scaraventato su di lei e ha iniziato a stringerla a sé. Laha cercato ripetutamente di divincolarsi e grazie alle sue urla è stata salvata da alcuni turisti che stavano aspettando che passasse l’autobus. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che sono riusciti a trovare il responsabile nascosto poco lontano da lì e a portarlo in caserma con l’accusa di violenza sessuale. Non solo laneldi: FdI sul suk di stazione Termini “Sono anni che assistiamo allo scempio quotidiano: la ...

