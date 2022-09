“Diteci che non è vero” Televisione sotto choc | l’opinionista stroncato da un malore improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Ho una terribile notizia da darvi, purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo”. Con queste poche parole il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto addio ad un uomo che ha saputo farsi apprezzare come professionista e come amico. Nato a Comiso ma da sempre residente a Milano, Pompilio era uno dei volti più noti del programma ‘Qui studio a voi stadio’. Esperto di calcio e grande tifoso della Juventus, la sua esuberanza nel tifo bianconero gli aveva causato, qualche anno fa, anche unin diretta. Un lieve mancamento durante una partita di Champions League in cui la Juventus, che stava perdendo, alla fine vinse il match. Morto Cesare Pompilio, volto ...