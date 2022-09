Difesa comune al bivio tra Europa e Atlantico Il caso dell’F-35

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni il caccia F-35 si è affermato con decisione a livello europeo, con diversi Paesi del Vecchio continente che hanno deciso di affidare le proprie difese aeree ai velivoli della Lockheed Martin. Svizzera e Finlandia sono stati gli ultimi ad accedere ufficialmente al programma, con Helsinki che ha ordinato a dicembre del 2021 una sessantina di apparecchi, in un accordo da nove milioni e mezzo di dollari. Il successo-35, inoltre, si impone in un contesto europeo caratterizzato da un’elevata competizione, soprattutto da parte dei francesi, che invitano i vicini a “comprare europeo”, proponendo il proprio Dassault Rafale. Tuttavia, c’è da registrare che ogni volta che il caccia della Lockheed ha affrontato in una gara per il procurement nazionale i caccia costruiti in, dal francese Rafale allo svedese JAS 39 Gripen di ...