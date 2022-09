«Diamo uno stipendio e una pensione alle casalinghe»: lo spot del senatore Mallegni (Forza Italia) accende le polemiche – Il video (Di lunedì 5 settembre 2022) «Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro?», domanda il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni in uno dei suoi spot elettorali. Il set è un appartamento come tanti altri. Una donna è intenta a passare l’aspirapolvere e un’altra a stirare i vestiti. «Dal 26 di settembre, se saremo al governo, approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme», promette Mallegni. «Ricordatevelo». Dopo essere stato condiviso sui vari profili social del senatore e capolista in Toscana nel plurinominale al Senato, il video ha acceso il dibattito. «Bentornati nel Medioevo», scrive qualcuno. «Meravigliosi questi anni ’50», afferma qualcun ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) «Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro?», domanda ildiMassimo Mgni in uno dei suoielettorali. Il set è un appartamento come tanti altri. Una donna è intenta a passare l’aspirapolvere e un’altra a stirare i vestiti. «Dal 26 di settembre, se saremo al governo, approveremo una legge per dare unoe unanostre mogli enostre mamme», promette Mgni. «Ricordatevelo». Dopo essere stato condiviso sui vari profili social dele capolista in Toscana nel plurinominale al Senato, ilha acceso il dibattito. «Bentornati nel Medioevo», scrive qualcuno. «Meravigliosi questi anni ’50», afferma qualcun ...

