Daniele Bossari racconta la sua malattia | «Ho avuto un tumore alla gola | ho fatto mesi di chemio»

(Di lunedì 5 settembre 2022) «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene», scrive il conduttore in una lunga riflessione sui social

corona_tweet : RT @pleccese: Daniele Bossari: “Ho avuto un tumore alla gola, ho fatto mesi di chemio” ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Daniele Bossari: “Ho avuto un tumore alla gola, ho fatto mesi di chemio” ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Daniele Bossari: 'Ho avuto un tumore alla gola, ho fatto mesi di chemio' - - repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - pleccese : Daniele Bossari: “Ho avuto un tumore alla gola, ho fatto mesi di chemio” ??Leggi di più su -

, popolare conduttore televisivo, ha deciso di raccontare pubblicamente su 'Instagram', per la prima volta, la sua " battaglia " contro un tumore alla gola . Il racconto di...A questa lista si è aggiunto anche, che in un lungo post su Instagram ha spiegato che ha dovuto affrontare mesi difficilissimi per combattere un terribile nemico, un tumore alla gola ...Daniele Bossari ha rivelato il motivo della sua recente assenza dai social ed ha raccontato di essersi dovuto allontanare dai media per curare un tumore.In un post il conduttore tv ripercorre la battaglia contro il male: "Ho scoperto quali sono le vere priorità. La prima E' l'amore" ...