Daniele Bossari, l’annuncio choc su Instagram: la lotta contro il cancro (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo mesi di lontananza dai social, Daniele Bossari è tornato a parlare di sé e ha lanciato una vera bomba che nessuno avrebbe mai immaginato. Con un’immagine che secondo lui ha rappresentato il suo stato d’animo negli ultimi mesi, Daniele Bossari ha annunciato di aver combattuto contro un tumore. Daniele Bossari, l’annuncio choc su Instagram Proprio oggi, lunedì 5 settembre, il famoso conduttore televisivo ha pubblicato sui social un’immagine accompagnata da una didascalia molto lunga, nella quale ha raccontato la sua disavventura degli ultimi mesi. Daniele Bossari ha annunciato di aver avuto un tumore alla gola e di essersi sottoposto a duri mesi di radio e chemioterapia. “Sono vivo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo mesi di lontananza dai social,è tornato a parlare di sé e ha lanciato una vera bomba che nessuno avrebbe mai immaginato. Con un’immagine che secondo lui ha rappresentato il suo stato d’animo negli ultimi mesi,ha annunciato di aver combattutoun tumore.suProprio oggi, lunedì 5 settembre, il famoso conduttore televisivo ha pubblicato sui social un’immagine accompagnata da una didascalia molto lunga, nella quale ha raccontato la sua disavventura degli ultimi mesi.ha annunciato di aver avuto un tumore alla gola e di essersi sottoposto a duri mesi di radio e chemioterapia. “Sono vivo ...

