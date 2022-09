Daniele Bossari: “Ho un tumore alla gola”. Su Instagram il racconto della sua battaglia (Di lunedì 5 settembre 2022) Un racconto inaspettato, quello di Daniele Bossari, che torna su Instagram per condividere con tutti la sua battaglia. Il conduttore radiofonico e televisivo ha voluto condividere con il pubblico quello che gli è accaduto, spiegando di essere stato in cura per un tumore alla gola. Una rinascita, per lui, che si è detto aperto per iniziare una nuova vita. Daniele Bossari: “Ho curato un tumore alla gola” Non è di certo avvezzo alle condivisioni sui social, ma Daniele Bossari – stavolta – ha deciso che era arrivato il momento di aprirsi con il suo pubblico per raccontare cosa gli sia accaduto negli ultimi mesi: “Il primo lunedì di ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) Uninaspettato, quello di, che torna super condividere con tutti la sua. Il conduttore radiofonico e televisivo ha voluto condividere con il pubblico quello che gli è accaduto, spiegando di essere stato in cura per un. Una rinascita, per lui, che si è detto aperto per iniziare una nuova vita.: “Ho curato un” Non è di certo avvezzo alle condivisioni sui social, ma– stavolta – ha deciso che era arrivato il momento di aprirsi con il suo pubblico per raccontare cosa gli sia accaduto negli ultimi mesi: “Il primo lunedì di ...

RZironda : RT @Corriere: «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene» - Corriere : «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene» - Livingwmyheart : RT @FQMagazineit: Daniele Bossari: “Mentre combattevo il tumore alla gola in sogno mi è apparso ‘l’appeso’: posso raccontarvelo perché sono… - zazoomblog : Daniele Bossari tumore alla gola: Mesi di chemio e radioterapia - #Daniele #Bossari #tumore #gola: - AngoloDV : GF VIP, Daniele Bossari svela: 'Ho avuto un tumore alla gola' #gfvip #angolodellenotizie #5settembre #jeru… -