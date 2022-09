Dal price cap sul gas al decreto Bollette: la settimana cruciale dell'energia (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella appena cominciata è una settimana decisiva per dare risposte al caro energia e all'aumento del prezzo del gas, temi che al momento rappresentano la principale preoccupazione per le famiglie e le imprese di tutta l'Unione europea. I vari appuntamenti politici potrebbero segnare l'ingresso in una nuova fase: fino a ora infatti molti governi nazionali sono intervenuti con stanziamenti e misure eccezionali nel proprio paese, come ad esempio la tassa sugli extraprofitti in Italia o l'abbonamento a 9 euro ai mezzi pubblici in Germania, ma il prolungarsi del rincaro dei beni energetici e delle tensioni con la Russia degli ultimi giorni ha convinto definitivamente alcuni tra questi stessi governi nazionali a chiedere un intervento delle istituzioni europee, in modo da agire in modo più strutturale e ampio. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 settembre 2022) Quella appena cominciata è unadecisiva per dare risposte al caroe all'aumento del prezzo del gas, temi che al momento rappresentano la principale preoccupazione per le famiglie e le imprese di tutta l'Unione europea. I vari appuntamenti politici potrebbero segnare l'ingresso in una nuova fase: fino a ora infatti molti governi nazionali sono intervenuti con stanziamenti e misure eccezionali nel proprio paese, come ad esempio la tassa sugli extraprofitti in Italia o l'abbonamento a 9 euro ai mezzi pubblici in Germania, ma il prolungarsi del rincaro dei beni energetici ee tensioni con la Russia degli ultimi giorni ha convinto definitivamente alcuni tra questi stessi governi nazionali a chiedere un interventoe istituzioni europee, in modo da agire in modo più strutturale e ampio. ...

alanotte23 : @albe_ Il tetto al prezzo del gas e´ stato dapprima proposto dal premier greco Kyriakos Mitsotakis e subito dopo sp… - IamoRs : @smashsmash1984 @buzzax66 @PaganiStella Non siamo mica noi Europei ad essere isolati dal resto del mondo:) Abbiam… - alekava : @ArturoB23022138 Ma a proposito di costi/benefici, non ho letto da nessuna parte quali saranno i risparmi energetic… - salidaparallela : RT @IlZebraapois: La UE gongola per l'accordo sul 'price cup' raggiunto dal G7 nel mentre arriva la doccia fredda.Putin blocca anche il Nor… - FurioGarbagnati : RT @AttilioGeroni: In questa situazione, qualunque cosa l'Europa faccia, rischia clamorosi autogol. Ma allora, se il price cap su un bene l… -