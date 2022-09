Crisula Stafida: nel cast della mini serie “Una mamma all’improvviso” (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attrice Crisula Stafida è nel cast della mini serie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’improvviso”, le cui riprese sono iniziate oggi 5 settembre. “Una mamma all’improvviso” con Crisula Stafida Crisula Stafida veste il camice di Virginia, infermiera un po’ svampita e sognatrice, che si prende cura della protagonista Claudia (Giulia Bevilaqua) ed è innamorata di Benpieri (Dino Abbrescia) primario della clinica in cui lavora. «Le emozioni per l'inizio di una nuova produzione sono sempre le stesse e non cambiano mai negli anni, nel bene e nel male: senso della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) L’attriceè neldi due puntate per la prima serata di Canale5 “Una”, le cui riprese sono iniziate oggi 5 settembre. “Una” conveste il camice di Virginia, infermiera un po’ svampita e sognatrice, che si prende curaprotagonista Claudia (Giulia Bevilaqua) ed è innamorata di Benpieri (Dino Abbrescia) primarioclinica in cui lavora. «Le emozioni per l'inizio di una nuova produzione sono sempre le stesse e non cambiano mai negli anni, nel bene e nel male: senso...

SMSNEWSOFFICIAL : L’attrice #CrisulaStafida è nel cast della miniserie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’i… - MontiFrancy82 : L’attrice #CrisulaStafida è nel cast della miniserie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’i… - SMSNEWSOFFICIAL : L’attrice Crisula Stafida è nel cast della miniserie di due puntate per la prima serata di Canale5 “Una mamma all’i… -