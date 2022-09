Crisi idrica: produzione di miele in Bergamasca quasi dimezzata (Di lunedì 5 settembre 2022) La siccità che ha caratterizzato la primavera e l’estate 2022 ha influenzato pesantemente anche il settore dell’apicoltura. Meno acqua, per chi si dedica a questa attività, si traduce in meno miele prodotto, quindi minori profitti e maggiori costi per l’alimentazione succedanea necessaria a nutrire le api. L’associazione dei Produttori apistici della provincia di Bergamo attualmente conta circa 600 soci apicoltori, di cui oltre 90 con partita iva. Da qui arriva la conferma di una produzione quasi dimezzata nel 2022. Che si va ad aggiungersi ad altre due annate poco produttive: “Nel 2019 ha piovuto per quasi tutta la stagione produttiva, rovinando il raccolto, mentre nel 2021 c’è stata la gelata tardiva nel mese di aprile che ha impedito la produzione di miele di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) La siccità che ha caratterizzato la primavera e l’estate 2022 ha influenzato pesantemente anche il settore dell’apicoltura. Meno acqua, per chi si dedica a questa attività, si traduce in menoprodotto, quindi minori profitti e maggiori costi per l’alimentazione succedanea necessaria a nutrire le api. L’associazione dei Produttori apistici della provincia di Bergamo attualmente conta circa 600 soci apicoltori, di cui oltre 90 con partita iva. Da qui arriva la conferma di unanel 2022. Che si va ad aggiungersi ad altre due annate poco produttive: “Nel 2019 ha piovuto pertutta la stagione produttiva, rovinando il raccolto, mentre nel 2021 c’è stata la gelata tardiva nel mese di aprile che ha impedito ladidi ...

SlowFoodToscana : RT @SlowFoodItaly: «La #crisiidrica in corso potrebbe diventare la più grave della Storia e andrebbe affrontata in modo diverso, lavorando… - gioc_ooo : sto piangendo oceani , laghi , fiumi , ghiacciai , cascate , sorgenti niente più crisi idrica , ringraziatemi - unione_popolare : di litri d'acqua mentre si parla di siccità e crisi idrica. Anche dall'Italia abbiamo voluto dare insieme al movim… - kitanotakeshi71 : RT @Ambrosetti_: Emergenza climatica e idrica. In Germania Reno in secca, in Italia la peggior crisi siccitosa degli ultimi 70 anni. L'ONU… - RiccardoRoscill : @baiapersa senza considerare la crisi idrica -