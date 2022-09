Crisi energetica: questi 10 gadget sono in grado di farci risparmiare un bel po’ di soldi al mese (Di lunedì 5 settembre 2022) In vista di un autunno e di un inverno che si prospettano piuttosto “salati” per quanto riguarda le bollette di gas e luce, la tecnologia prova a venirci incontro, puntando su prodotti davvero smart ma soprattutto che fanno dell’efficienza energetica un vero e proprio must. gadget risparmio, 5/9/2022 – Computermagazine.itTanti i gadget che strizzano l’occhio al risparmio presentati a IFA 2022, a cominciare da Tado Balance, una sorta di “valvola intelligente” da applicare ai termostati che permetterà di ridurre i consumi del 20 per cento, segnalando i momenti della giornata in cui l’energia costa di meno. Lo potrete acquistare su Amazon a 103 euro cliccando su questo indirizzo. Attenzione al nuovo eReader Kobo Clara 2E, definito il più ecosostenibile sul mercato. Realizzato all’85 per cento da plastica riciclata, di cui il 10% ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) In vista di un autunno e di un inverno che si prospettano piuttosto “salati” per quanto riguarda le bollette di gas e luce, la tecnologia prova a venirci incontro, puntando su prodotti davvero smart ma soprattutto che fanno dell’efficienzaun vero e proprio must.risparmio, 5/9/2022 – Computermagazine.itTanti iche strizzano l’occhio al risparmio presentati a IFA 2022, a cominciare da Tado Balance, una sorta di “valvola intelligente” da applicare ai termostati che permetterà di ridurre i consumi del 20 per cento, segnalando i momenti della giornata in cui l’energia costa di meno. Lo potrete acquistare su Amazon a 103 euro cliccando su questo indirizzo. Attenzione al nuovo eReader Kobo Clara 2E, definito il più ecosostenibile sul mercato. Realizzato all’85 per cento da plastica riciclata, di cui il 10% ...

