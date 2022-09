Cremlino: forniture gas riprenderanno solo senza sanzioni (Di lunedì 5 settembre 2022) I problemi con le forniture di gas all’Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, riporta l’agenzia russa, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del pompaggio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) I problemi con ledi gas all’Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delleche impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo ha dichiarato il portavoce delDmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, riporta l’agenzia russa, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del pompaggio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TgLa7 : #Russia, Cremlino: forniture #gas ostacolate solo dalle #Sanzioni Ue ++ 'Sono i cittadini europei a pagare per queste misure' - TgLa7 : ++ #Cremlino: 'Forniture #gas riprenderanno solo se via #sanzioni ++ 'Sono quelle misure ad impedire la manutenzion… - K274863601 : RT @itsmeback_: 'Le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto North Stream-2 non riprenderanno fino a che 'l'occidente nel suo ins… - AgNPs : RT @ondareattiva: Il Cremlino: 'I problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca dell… - LaRagione_eu : +++FLASH+++ #Cremlino: le forniture del #gas riprenderanno solo se saranno revocate le #sanzioni. #guerra #Russia #Ucraina #UE -